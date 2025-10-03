به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، گزارش‌ها حاکی از صدور تاریخ حکم اعدام برای «کریستا گیل پایک» تنها زن حاضر در کریدور مرگ در ایالت تنسی است.

بر اساس این گزارش، در صورتی که اجرای حکم اعدام «پایک طبق برنامه سال آینده انجام شود، وی نخستین زن در ایالت تنسی خواهد بود که پس از بیش از یک قرن، از زمان ثبت رسمی مجازات اعدام در این ایالت، اعدام می‌شود.

دیوان عالی ایالت تنسی روز سه‌شنبه پس از آنکه تلاش‌های مکرر و ناموفق وکلای پایک برای تجدیدنظر رد شد، تاریخ اجرای حکم او را تعیین کرد. بر اساس این حکم، اعدام او در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در زندان امنیتی ریوربند در نشویل، که بیشتر زندانیان در انتظار اعدام تنسی در آن نگهداری می‌شوند، انجام خواهد شد.

مسئول زندان موظف است تا ۲۸ آگوست روش اجرای حکم را به پایک اطلاع دهد.

روش پیش‌فرض اعدام در تنسی، تزریق مرگبار است، اما الکتروکوشن نیز به‌عنوان گزینه جایگزین قانونی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه جرم قبل از اول ژانویه ۱۹۹۹ ارتکاب یافته باشد. با افزایش گزارش‌ها از اجرای ناموفق حکم با داروهای کشنده در تنسی و سایر نقاط آمریکا، پنج زندانی بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اجرای حکم با الکتروکوشن را انتخاب کردند.

