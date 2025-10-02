خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوتین:

اروپا مسئول اصلی ادامه جنگ است/ برخی کشورها اوکراین را ابزاری برای تحقق اهداف خود می‌دانند

اروپا مسئول اصلی ادامه جنگ است/ برخی کشورها اوکراین را ابزاری برای تحقق اهداف خود می‌دانند
کد خبر : 1694820
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری روسیه، امروز -پنجشنبه- طی سخنانی، مواضع خود درباره اوکراین، اروپا و خاورمیانه را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، امروز -پنجشنبه- طی سخنانی، مواضع خود درباره اوکراین، اروپا و خاورمیانه را تشریح کرد.

پوتین تأکید کرد که اروپا مسئول اصلی ادامه جنگ اوکراین است و گفت: «برخی کشورها اوکراین را تنها ابزاری برای تحقق اهداف خود می‌دانند. اگر کی‌یف استقلالش را حفظ می‌کرد و ناتو به مرزهای ما نزدیک نمی‌شد، این جنگ قابل اجتناب بود».

اوی در ادامه با اشاره به خاورمیانه، گفت: «وضعیت منطقه رو به وخامت است. ما در حال بررسی ابتکارهای ترامپ درباره فلسطین هستیم. به نظر می‌رسد در انتهای تونل روزنه‌ای از امید وجود دارد».

رئیس‌جمهوری روسیه با اشاره به نظام چندقطبی جهانی گفت: «حل مشکلات تنها از مسیر همکاری و تلاش مشترک میان کشورها ممکن است. امنیت قابل تقسیم نیست و هیچ کشوری نباید امنیت خود را به بهای ناامنی دیگران تأمین کند».

پوتین همچنین هشدار داد: «روسیه هرگز ضعف یا تردید نشان نخواهد داد. به هر تهدیدی پاسخی قاطع می‌دهیم. اگر کسی می‌خواهد با روسیه در عرصه نظامی رقابت کند، بگذارید تلاش کند».

وی افزود: «اقدام‌های بازدارنده ما در برابر تسلیح اروپا به تأخیر نخواهد افتاد و ادعاهای سیاستمداران اروپایی درباره احتمال جنگ با روسیه، چیزی جز یاوه‌گویی نیست».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی