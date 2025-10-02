به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، امروز -پنجشنبه- طی سخنانی، مواضع خود درباره اوکراین، اروپا و خاورمیانه را تشریح کرد.

پوتین تأکید کرد که اروپا مسئول اصلی ادامه جنگ اوکراین است و گفت: «برخی کشورها اوکراین را تنها ابزاری برای تحقق اهداف خود می‌دانند. اگر کی‌یف استقلالش را حفظ می‌کرد و ناتو به مرزهای ما نزدیک نمی‌شد، این جنگ قابل اجتناب بود».

اوی در ادامه با اشاره به خاورمیانه، گفت: «وضعیت منطقه رو به وخامت است. ما در حال بررسی ابتکارهای ترامپ درباره فلسطین هستیم. به نظر می‌رسد در انتهای تونل روزنه‌ای از امید وجود دارد».

رئیس‌جمهوری روسیه با اشاره به نظام چندقطبی جهانی گفت: «حل مشکلات تنها از مسیر همکاری و تلاش مشترک میان کشورها ممکن است. امنیت قابل تقسیم نیست و هیچ کشوری نباید امنیت خود را به بهای ناامنی دیگران تأمین کند».

پوتین همچنین هشدار داد: «روسیه هرگز ضعف یا تردید نشان نخواهد داد. به هر تهدیدی پاسخی قاطع می‌دهیم. اگر کسی می‌خواهد با روسیه در عرصه نظامی رقابت کند، بگذارید تلاش کند».

وی افزود: «اقدام‌های بازدارنده ما در برابر تسلیح اروپا به تأخیر نخواهد افتاد و ادعاهای سیاستمداران اروپایی درباره احتمال جنگ با روسیه، چیزی جز یاوه‌گویی نیست».

