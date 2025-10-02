ماکرون خواستار همکاری برای مقابله با ناوگان سایه روسیه شد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، امروز -پنجشنبه- از اروپایی‌ها خواست تا نیروهای خود را در هماهنگی نزدیک با ناتو سازماندهی کنند تا فشار بر ناوگان سایه روسیه را که به مسکو اجازه می‌دهد نفت را با دور زدن تحریم‌های غرب صادر کند، افزایش دهند.

ماکرون در افتتاحیه اجلاس جامعه سیاسی اروپا در کپنهاگ با اشاره به توقیف یک کشتی مشکوک در سواحل فرانسه و بازرسی‌هایی که در کشتی انجام شد، گفت: «افزایش فشار بر ناوگان سایه بسیار مهم است زیرا این امر به وضوح توانایی روسیه برای تامین مالی تلاش‌های جنگی خود را کاهش می‌دهد».

وی پیشنهاد داد که در چارچوب ائتلافی از کشورهای داوطلب، که شامل کشورهایی است که از اوکراین به صورت نظامی حمایت می‌کنند، در همکاری نزدیک با ناتو برای تعیین چگونگی به حداکثر رساندن اثربخشی این تلاش مشترک همکاری کنند.

