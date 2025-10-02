وزارت خارجه آمریکا:
هیچ دوست نداریم ناتو درگیر جنگ با روسیه شود
یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن هیچ علاقهای به دخالت ناتو در جنگ با روسیه ندارد.
بنا به گزارش فاکس نیوز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، گفت: «آخرین چیزی که ما میخواهیم این است که ناتو درگیر جنگ با روسیه شود.»
این مقام افزود: «فقط خدا میداند» که چنین درگیری چگونه میتواند پایان یابد.
وی خاطرنشان کرد که جنگ ممکن است لزوماً با یک «انفجار بزرگ» آغاز نشود، بلکه قبل از آن تشدیدهایی رخ دهد که به «گردابی از مسمومیت» تبدیل شوند.