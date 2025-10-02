تحلیل «رای الیوم» از سناریوی درگیری سخت میان ایران و اسرائیل

به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم در گزارشی تحلیلی به قلم «نادر الصفدی» نوشت: شواهد و تحولات اخیر در خاورمیانه نشان می‌دهد که احتمال ورود ایران و اسرائیل به یک درگیری مستقیم بسیار نزدیک است؛ درگیری‌ای که بنا بر داده‌های موجود می‌تواند گسترده‌تر و طولانی‌تر از جنگ ۱۲ روزه گذشته باشد.

به نوشته رای الیوم، تمامی شاخص‌ها از جمله شدت گرفتن تهدیدات دوطرفه، آماده‌سازی‌های نظامی و فضای رسانه‌ای، حاکی از آن است که طرفین در مسیر یک جنگ جدید قرار گرفته‌اند. اما زمان آغاز این درگیری همچنان به معادلات داخلی و خارجی دو طرف گره خورده است.

این روزنامه افزود: شکست مذاکرات هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های اروپا علیه تهران، بیش از هر زمان دیگری فضا را به سمت رویارویی سوق داده است. در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی جنگ را به تیتر اول خود بدل کرده‌اند و به‌طور مستمر از «احتمال نزدیک بودن رویارویی با ایران» سخن می‌گویند.

رای الیوم در بخشی دیگر به گزارش روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» اشاره کرده که نوشته است پایان یافتن مسیر دیپلماسی احتمال وقوع جنگ را افزایش داده و نباید قدرت و توان ایران را دست‌کم گرفت؛ چرا که جمهوری اسلامی بارها نشان داده است از ثبات و پایداری بالایی برخوردار است.

در این گزارش آمده است: در حالی که مقامات اسرائیلی جنگ ۱۲ روزه گذشته را نوعی «پیروزی» تلقی کردند، در تهران روایت «ایستادگی و مقاومت» تقویت شد و مقامات ایرانی آن را نمادی از توانایی نظام در جبران سریع خسارت‌ها و بازسازی ساختار دفاعی دانستند.

طبق نوشته رای الیوم، ایران اکنون تمرکز خود را بر توسعه توان موشکی و تقویت دفاع هوایی قرار داده و همزمان روابط راهبردی با روسیه و چین برای دریافت تجهیزات پیشرفته‌تر را پیگیری می‌کند. این وضعیت به اسرائیل یادآوری می‌کند که هرگونه جنگ جدید ممکن است با ضربات غیرمنتظره و سخت همراه باشد.

این روزنامه ادامه داد: در صورت وقوع جنگ، احتمال دارد اسرائیل با یک نبرد فرسایشی مواجه شود که خسارت‌های سنگینی بر جبهه داخلی آن تحمیل خواهد کرد، چرا که ایران از عمق استراتژیک و تجربه طولانی در جنگ‌های منطقه‌ای برخوردار است.

رای الیوم همچنین به نقل از مقامات ایرانی نوشت: علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته است «این جنگ هنوز پایان نیافته و تنها در وضعیت آتش‌بس قرار دارد» و تأکید کرده که ایران باید در آمادگی کامل به سر ببرد. از سوی دیگر، سردار رحیم صفوی نیز از احتمال درگیری تازه با اسرائیل سخن گفته و آن را تحولی دانسته که می‌تواند معادلات منطقه‌ای را تغییر دهد.

در پایان، رای الیوم خاطرنشان کرد: هرگونه جنگ آینده احتمالا با شدت و غافلگیری بیشتری آغاز خواهد شد و ایران ابزار و توانمندی‌های کافی برای تغییر قواعد در میدان را در اختیار دارد.

