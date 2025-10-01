خبرگزاری کار ایران
عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به جنگ می‌انجامد

کد خبر : 1694378
نخست‌وزیر مجارستان گفت که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به معنای جنگ در اروپا خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان با طرح عضویت اوکراین در  اتحادیه اروپا مخالفت   و  تاکید  کرد که این به معنی جنگ در اروپا خواهد بود.

اوربان هنگام ورود به نشست اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت: «اوکراین نباید عضو اتحادیه اروپاشود. چرا که پیش و بیش از هرچیری به معنی ورود جنگ به اتحادیه اروپا  خواهد بود. ثانیا پول اتحادیه اروپا  به اوکراین می‌رود».

رئیس‌جمهور   مجارستان همچنین تاکید کرد که تصمیم وی برای مخالفت با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شخصی نیست بلکه تصمیم مردم مجارستان است.

وی افزود: «همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا قابل پذیرش است اما عضویت آن در اتحادیه  زیاده روی است».

 

 

 

 

