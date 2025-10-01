نارضایتی گسترده از شیوه مدیریت کمیسیون اروپا از سوی فون درلاین

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو به نقل از کارشناسان گزارش داد که مدیریت کمیسیون اروپا تحت ریاست «اورزولا فون در لاین» با انتقادات شدیدی، حتی از سوی متحدان، مواجه است که به افزایش ابهام در کار نهاد اجرایی ارشد اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند.

به گفته این رسانه، کارکنان کمیسیون اروپا «شکایت دارند که کشف حقیقت هرگز تا این حد سخت نبوده است.»

دوازده مقام کمیسیون اروپا، کارشناسان سیاست اتحادیه اروپا و روزنامه‌نگاران به پولیتیکو گفتند که از آغاز دوره دوم فون در لاین، سازمان او «به دلیل عدم شفافیت کامل یا ارائه اطلاعات گیج‌کننده، متناقض یا گمراه‌کننده مورد انتقاد قرار گرفته است.»

پولیتیکو خاطرنشان می‌کند که این انتقاد «نشان دهنده تردیدهای گسترده‌تری است که توسط متحدان و مخالفان در مورد سبک رهبری متمرکز او ابراز شده است که به گفته آنها این نهاد را کمتر شفاف می‌کند.»

