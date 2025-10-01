گربه سیاه ترامپ را پیدا کنید

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری مدودف» رئیس جمهور اسبق روسیه و معاون شورای امنیت ملی این کشور، اظهارات روز گذشته -سه‌شنبه- «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با اعزام زیردریایی هسته‌ای به سواحل روسیه را به سخره گرفت.

مدودف در پلتفرم ایکس نوشت: «قسمت جدید از سریال هیجان انگیز، ترامپ بار دیگر مسئله زیردریای‌هایی را که مدعی است به سواحل روسیه فرستاده به میان آورد. وی اصرار دارد که آن‌ها به خوبی پنهان شده‌اند».

وی افزود: «به قول معروف، همانطور که یافتن گربه سیاه در اتاق تاریک سخت است، خصوصا اگر گربه سیاهی آنجا نباشد» .

ترامپ روز گذشته، مدودف را «فردی احمق» خواند و گفت که یک یا دو زیردریایی را به سواحل روسیه منتقل کرده است.

او در ماه آگوست گفته بود که در پاسخ به تهدیدات رئیس جمهور اسبق روسیه، دستور انتقال دو زیردریایی هسته‌ای به مناطق مناسب را داده است.

