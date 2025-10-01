خبرگزاری کار ایران
نفرت‌پراکنی انتخاباتی در آمریکا؛ نامزد کنگره به جنگ اسلام رفت!+ ویدئو

کد خبر : 1693959
نامزد راست‌افراطی حزب جمهوری‌خواه در کنگره تگزاس، با توهین علنی به قرآن و اظهارات جنجالی، وعده داد «اسلام را برای همیشه ریشه‌کن» کند و هم‌نظر با ترامپ، آن را تهدیدی برای آمریکا خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، والنتینا گومز، نامزد جناح افراطی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره آمریکا در ایالت تگزاس، در اقدامی اسلام‌ستیزانه و توهین‌آمیز، وعده داد «اسلام را برای همیشه در این ایالت از بین ببرد.»

گومز که پیش‌تر با انتشار ویدئویی از سوزاندن قرآن کریم موجی از جنجال و انتقاد جهانی به پا کرده بود، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد قصد دارد مسیر چارلی کرک، فعال راست‌گرای آمریکایی، را ادامه دهد.

وی همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در این دیدگاه با او هم‌نظر است و اسلام را «تهدیدی برای ایالات متحده» می‌داند، اقدامی که نمونه‌ای از رشد نفرت و اسلام‌ستیزی در فضای انتخاباتی آمریکا به شمار می‌رود.

حجم ویدیو: 2.46M | مدت زمان ویدیو: 00:00:56 دانلود ویدیو

 

