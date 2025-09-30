تحقیر دیپلماتیک؛ چرا نتانیاهو از قطر عذرخواهی کرد؟
نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با وساطت مستقیم رئیسجمهور آمریکا، ناچار شد از نخستوزیر قطر، بهطور رسمی عذرخواهی کند؛ اقدامی کمسابقه که پیامها و دلالتهای مهمی در عرصه دیپلماسی و معادلات میدانی به همراه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از ورود بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، فورا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر قطر تماس گرفت و در سومین گفتوگوی تلفنی، نتانیاهو مجبور شد «عذرخواهی کمسابقه اسرائیل» را اعلام کند.
این عذرخواهی پس از نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملی قطر انجام شد؛ جایی که در حمله رژیم صهیونیستی به هیئت مذاکرهکننده حماس در دوحه، یک مأمور امنیتی قطری و پنج فلسطینی شهید شدند.
بر اساس این گزارش، اسرائیل نهم سپتامبر گذشته حملهای علیه قطر انجام دادند و یک مجتمع مسکونی را هدف قرار دادند که محل برگزاری نشست شماری از رهبران حماس برای بررسی طرح پیشنهادی ترامپ جهت پایان جنگ غزه و آزادی اسرا بود.
قطر این اقدام را «تجاوز بزدلانه و تروریسم دولتی» توصیف کرد و تأکید نمود که این حمله اصل «میانجیگری» را نشانه گرفته و دوحه تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود اتخاذ خواهد کرد.
با وجود این، قطر بنا به ابتکار ترامپ و با هدف حفظ امنیت و ثبات منطقه، ادامه نقش میانجیگری خود را مشروط به عذرخواهی رسمی نتانیاهو کرد.
از سوی دیگر، شبکه «کان» رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو موضوع عذرخواهی از قطر را حتی با وزرای کابینه خود در میان نگذاشته و پذیرش این خواسته صرفا بهعنوان شرط بازگشت دوحه به روند مذاکرات انجام شده است.
ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در رامالله، این عذرخواهی را «رخدادی مهم» دانست و گفت: نتانیاهو که همواره با تکبر و سرسختی در برابر طرفهای مختلف بینالمللی ظاهر میشود، این بار برخلاف میل خود مجبور شد عذرخواهی کند. وی افزود: این اقدام پس از گذشت ۲۰ روز از حمله به دوحه و همراه با تعهد بر عدم تکرار آن صورت گرفت.
به باور کارشناسان، این عذرخواهی از اهمیت بیشتری نسبت به عذرخواهی نتانیاهو از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه پس از حادثه کشتی «ماوی مرمره» برخوردار است، چرا که در شرایط کنونی و در بحبوحه جنگ غزه رخ داد و خود بهمنزله اعتراف صریح به خطای بزرگ تلآویو در حمله به دوحه تلقی میشود.
العمری همچنین تأکید کرد: این اقدام نتانیاهو نشان میدهد او ناچار شده بخش مهمی از مفاد طرح ترامپ برای پایان جنگ و روز بعد از جنگ را بپذیرد. از سوی دیگر، صهیونیستها نیز این حمله به قطر را «خطایی تاریخی» توصیف کردند که تبعات گستردهای در ادامه جنگ خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند که عذرخواهی اسرائیل بهعنوان یک «اتفاق استثنایی» میتواند مسیر بازگشت میانجیگری قطر را هموار سازد، بهویژه آنکه هیئت مذاکرهکننده حماس همچنان در دوحه حضور دارد و واشنگتن بهشدت به نقش فعال قطر برای توقف جنگ در غزه نیازمند است.
این سومین بار است که نتانیاهو ناچار به عذرخواهی میشود؛ پیشتر وی یکبار پس از تلاش موساد برای ترور خالد مشعل در امان، از حسین بن طلال، پادشاه وقت اردن عذرخواهی کرده بود و بار دیگر نیز بابت حمله به کشتی «ماوی مرمره» از اردوغان پوزش خواست.