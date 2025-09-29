طرح پیشنهادی ترامپ برای غزه منتشر شد

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و کاخ‌سفید اعلام کردند که طرف‌های درگیر بر سر بسته پیشنهادی برای غزه به توافقاتی دست یافته‌اند که محورهای اصلی آن شامل خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی، تضمین عدم مشارکت حماس در اداره غزه و تضمین آزادی فوری گروگان‌ها در صورت پذیرش پیشنهاد است.

دونالد ترامپ در این‌باره اعلام کرد: «به‌عنوان یک اصل، حماس چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم هیچ نقشی در حکومت غزه نخواهد داشت».

او افزود که طرف‌ها «بر سر جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیل» به توافق خواهند رسید.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین اظهار کرد که احساس می‌کند «حماس پیشنهاد را خواهد پذیرفت، اما اگر نپذیرد، نتانیاهو با حمایت مطلق [ما] آزاد است هر کاری که می‌خواهد انجام دهد».

ترامپ افزود که «اگر کشورهای عربی و اسلامی نتوانند این پرونده را مدیریت کنند، اسرائیل چراغ سبز کامل برای نابودی حماس را دریافت خواهد کرد».

بر اساس بیانیه‌ کاخ‌سفید، عناصر کلیدی طرح شامل موارد زیر است:

- خروج نیروهای اسرائیلی «به‌صورت مرحله‌ای» از غزه؛

- تعهد شفاهی و کتبی رهبران به «خلع‌سلاح غزه و اخراج حماس و سایر سازمان‌های وابسته به مقاومت از صحنه»؛

- در صورت پذیرش پیشنهاد توسط حماس، «آزادسازی تمامی گروگان‌ها طی ۷۲ ساعت»؛

- تشکیل و اعزام فوری «نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده موقت» با همکاری آمریکا و شرکای عرب و بین‌المللی؛

- وعده اعطای «عفو» به اعضای حماس که به شروط «همزیستی مسالمت‌آمیز» پایبند شده و سلاح‌های خود را تحویل دهند، «پس از بازگشت همه گروگان‌ها».

ترامپ مدعی که «رهبران و سران عرب و مسلمان» حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند و افزود که امروز «روزی تاریخی» در مسیر صلح است.

وی همچنین اظهار داشت که اصول صلح را رسماً اعلام کرده و این اصول «با مشارکت رهبران عرب» تدوین شده است و هدف نهایی «صلح دائمی در خاورمیانه» است.

کاخ‌سفید در بیانیه‌ای مستقل تأکید کرد که توافق حاصل‌شده بر «عدم ایفای هرگونه نقش حماس و دیگر تشکل‌ها در اداره غزه، به هر شکل» مهر تأیید زده است.

این اظهار نظرها و بیانیه‌ها در حالی منتشر می‌شود که جزئیات فنی و حقوقی طرح، سازوکارهای نظارتی و نحوه تضمین اجرای تعهدات طرف‌ها هنوز منتشر نشده و نیاز به مذاکرات بیشتر میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

