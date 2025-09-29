پکن: آمریکا باید به اصل چین واحد پایبند باشد
وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از ارتباط مستقیم برخی از کشورهای غربی با تایوان، تهدید اصل چین واحد و تضعیف نظم جهانی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از ارتباط مستقیم برخی از کشورهای غربی با تایوان، تهدید اصل چین واحد و تضعیف نظم جهانی را محکوم کرد.
سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری گفت: «تلاشهای برخی از قدرتهای غربی برای تعامل با تایوان، اعتماد متقابل و روابط با چین را تضعیف میکند».
این دیپلمات چینی همچنین افزود: «ما به ایفای نقش سازنده در جهت رفع مسالمتآمیز اوضاع در شبه جزیره کره ادامه خواهیم داد».