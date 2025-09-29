به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که گفت‌وگوهای بیشتر درباره معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت) باید میان مسکو و واشنگتن آغاز شود اما مسئله زرادخانه‌ها هسته‌ای لندن و پاریس نیز باید نهایتا وارد مذاکرات شوند.

پسکوف گفت: «البته مذاکرات باید در سطح دوجانبه آغاز شود. به هر حال، پیمان استارت یک سند دوجانبه است. اما در آینده، نمی‌توانیم خودمان را از این زرادخانه‌ها جدا کنیم. به خصوص که این زرادخانه‌ها بخشی از مشکل کلی امنیت جهانی اروپا و ثبات استراتژیک هستند».

وی افزود: « روسیه پیش از بازگشت به گفت‌وگوهای مربوط به پیمان، می‌خواهد بداند که زرادخانه‌های دیگر قدرت‌های هسته‌ای ناتو، یعنی بریتانیا و فرانسه، چگونه مورد بررسی قرار خواهند گرفت».

«استارت ۳» یا استارت جدید، معاهده‌ای است که محدودیت‌هایی را بر تعداد موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، برخی موشک‌های دیگر و کلاهک‌های هسته‌ای برای روسیه آمریکا تعیین می‌کند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسهی در فوریه سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که مسکو مشارکت خود در این پیمان را به حالت تعلیق درآورده است، هرچند از آن خارج نشده است.

