خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین:

زرادخانه‌های هسته‌ای پاریس و لندن باید مورد بررسی قرار گیرد

زرادخانه‌های هسته‌ای پاریس و لندن باید مورد بررسی قرار گیرد
کد خبر : 1693061
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که زرادخانه‌های هسته‌ای فرانسه و انگلیس نیز باید

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که گفت‌وگوهای بیشتر درباره معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت) باید میان مسکو و واشنگتن آغاز شود اما مسئله زرادخانه‌ها هسته‌ای  لندن و پاریس نیز باید نهایتا وارد مذاکرات شوند.

پسکوف گفت: «البته مذاکرات باید در سطح دوجانبه آغاز شود. به هر حال، پیمان استارت یک سند دوجانبه است. اما در آینده، نمی‌توانیم خودمان را از این زرادخانه‌ها جدا کنیم. به خصوص که این زرادخانه‌ها بخشی از مشکل کلی امنیت جهانی اروپا و ثبات استراتژیک هستند».

وی افزود: « روسیه پیش از بازگشت به گفت‌وگوهای مربوط به پیمان، می‌خواهد بداند که زرادخانه‌های دیگر قدرت‌های هسته‌ای ناتو، یعنی بریتانیا و فرانسه،  چگونه مورد بررسی قرار خواهند گرفت».

«استارت ۳» یا استارت جدید، معاهده‌ای است که محدودیت‌هایی را بر تعداد موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، برخی موشک‌های دیگر و کلاهک‌های هسته‌ای برای روسیه آمریکا تعیین می‌کند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسهی در فوریه سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که مسکو مشارکت خود در این پیمان را به حالت تعلیق درآورده است، هرچند از آن خارج نشده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی