تیراندازی در آمریکا ۱۳ کشته و زخمی بر جای گذاشت
در پی تیراندازی در یک کلیسا در آمریکا، ۵ تن از جمله ضارب کشته و ۸ نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پلیس ایالت میشیگان اعلام کرد که در پی تیراندازی در یک کلیسای مورمون در این ایالات دستکم ۵ تن از جمله ضارب کشته شدند.
«ویلیام رنی» رئیس پلیس «گراند بلانک» در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تاکنون پنج نفر در این حادثه غمانگیز جان باختهاند، گفت که مظنون در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شده است.
اداره پلیس شهرک گرند بلانک پیش از این در بیانیهای اعلام کرده بود: «در حال حاضر اسامی قربانیان را نداریم».
پلیس پس از شناسایی مظنون اعلام کرد که وی «توماس جیکوب استنفورد» نظامی سابق آمریکایی و و کهنه سرباز جنگ عراق بود.