تلاش ویتکاف به ترغیب نتانیاهو برای پذیرش طرح صلح غزه

رسانه‌ها از تلاش آمریکا برای متقاعد کردن نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پذیرش طرح صلح غزه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تایمز آف اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد که  شروط «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با پذیرش صلح غزه،  مربوط به خلع سلاح حماس و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین است.

تایمز اسرائیل گزارش داد: «استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا،   تلاش کرد تا نتانیاهو را متقاعد کند که با وجود مخالفتش با شروط این پیشنهاد، با آن موافقت کند».

بر اساس این گزارش شرط‌های نتانیاهو مربوط به خلع سلاح حماس و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه پس از جنگ بود.

رسانه عبری هاآرتص نیز به نقل از یک منبع آگاه  نوشت که دیدار نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر به خوبی پیش رفته و اختلافات میان دو طرف در مورد طرح ترامپ در حال کاهش است.

 

