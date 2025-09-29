حمله موشکی یمنیها به فلسطین اشغالی / توقف پروازها در فرودگاه بنگوریون+ ویدئو
بامداد امروز، یک فروند موشک از یمن به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک شد که صدای آژیرهای هشدار را در تلآویو، قدس و مناطق مختلف به صدا درآورد و باعث توقف پروازهای فرودگاه بنگوریون شد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، بامداد امروز (دوشنبه)، منابع عبریزبان از شلیک یک فروند موشک از خاک یمن به سمت سرزمینهای اشغالی خبر دادند؛ حملهای که باعث به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از تلآویو، قدس اشغالی و چندین شهرک صهیونیستنشین در مرکز فلسطین اشغالی شد.
بر اساس این گزارشها، همزمان با شنیده شدن صدای آژیر خطر در چند منطقه، دستور توقف پروازهای ورودی و خروجی در فرودگاه بنگوریون صادر شد.
ارتش رژیم صهیونیستی با تأیید این حمله، اعلام کرد که منشأ آن خاک یمن بوده و پدافند این رژیم برای رهگیری آن وارد عمل شده است. رسانههای صهیونیستی مدعی شدند که موشک رهگیری شده، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکردند.
ادامه حملات انصارالله در حمایت از غزه
این حمله در حالی صورت گرفته که تنها دو روز پیش، نیروهای مسلح یمن عملیاتی ویژه با استفاده از موشک بالستیک فوقصوت «فلسطین ۲» با قابلیت چند کلاهک انفجاری- ترکشزا را علیه چند هدف در منطقه یافا اشغالی انجام داده بودند. در آن عملیات، فرودگاه بنگوریون برای ساعتها به حالت تعطیل درآمده بود.
سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تأکید کرده بود که عملیاتهای یمن در چارچوب حمایت از مردم مظلوم فلسطین و پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه انجام میشود.