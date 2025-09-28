خبرگزاری کار ایران
همسر آیت‌الله سیستانی درگذشت

دفتر مرجع عالیقدر شیعیان عراق امروز -یکشنبه- از درگذشت همسر ایشان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، دفتر آیت‌الله «سیدعلی سیستانی» مرجع دینی عالیقدر شیعیان عراق امروز -یکشنبه- از درگذشت همسر ایشان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است که پیکر آن مرحومه ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ششم ربیع‌الثانی از مسجد شیخ طوسی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین مراسم فاتحه برای آرامش روح آن مرحومه در مسجد خضرا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پس از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

در پایان این اطلاعیه آمده است: «لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم».

 

