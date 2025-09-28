خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

بن سلمان به اسلام آباد می‌رود

بن سلمان به اسلام آباد می‌رود
کد خبر : 1692817
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه پاکستانی «پاکستان آبزرور» به نقل از هماهنگ‌کننده امور نخست‌وزیری این کشور گزارش داد، ولیعهد عربستان سعودی، قرار است در ماه نوامبر به اسلام آباد سفر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روزنامه پاکستانی «پاکستان آبزرور» به نقل از «ولی خان»، هماهنگ‌کننده امور نخست‌وزیری این کشور گزارش داد، «محمد بن سلمان»، ولیعهد  عربستان سعودی، قرار است در ماه نوامبر به اسلام آباد سفر کند.

این روزنامه گزارش داد: «انتظار می‌رود یک هیئت بلندپایه از سرمایه‌گذاران و تجار ارشد سعودی نیز محمد بن سلمان را در این سفر همراهی کنند.»

این روزنامه تاکید کرد که این سفر یک نقطه عطف در روابط دوجانبه خواهد بود و طی آن،  پروژه‌های سرمایه‌گذاری عظیم و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور شکل خواهد گرفت‌.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی