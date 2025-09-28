رسانهها گزارش دادند:
بن سلمان به اسلام آباد میرود
روزنامه پاکستانی «پاکستان آبزرور» به نقل از هماهنگکننده امور نخستوزیری این کشور گزارش داد، ولیعهد عربستان سعودی، قرار است در ماه نوامبر به اسلام آباد سفر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روزنامه پاکستانی «پاکستان آبزرور» به نقل از «ولی خان»، هماهنگکننده امور نخستوزیری این کشور گزارش داد، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، قرار است در ماه نوامبر به اسلام آباد سفر کند.
این روزنامه گزارش داد: «انتظار میرود یک هیئت بلندپایه از سرمایهگذاران و تجار ارشد سعودی نیز محمد بن سلمان را در این سفر همراهی کنند.»
این روزنامه تاکید کرد که این سفر یک نقطه عطف در روابط دوجانبه خواهد بود و طی آن، پروژههای سرمایهگذاری عظیم و تقویت همکاریهای اقتصادی میان دو کشور شکل خواهد گرفت.