استارمر، منفورترین نخستوزیر تاریخ انگلیس شد
نظرسنجیها نشان داد که اکثریت مردم انگلیس از نخستوزیر این کشور رضایت ندارند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس یک مطالعه جامعهشناختی که توسط «ایپسوس» انجام و نتایج آن توسط اسکای نیوز منتشر شد، میزان محبوبیت «کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، به پایینترین حد در تاریخ نظرسنجیهای افکار عمومی رسیده است.
اسکای نیوز نوشت: «براساس نظرسنجی جدید ایپسوس، تنها ۱۳ درصد از مردم انگلیس از عملکرد استارمر به عنوان نخستوزیر رضایت دارند، در حالی که ۷۹ درصد ناراضی هستند که به او میزان محبوبیت منفی۶۶ میدهد».
این پایینترین رقم در میان تمامی رهبران دولت در تاریخ انگلیس است.
رکورد قبلی مربوط به «ریشی سوناک» نخستوزیر محافظهکار، در آوریل ۲۰۲۴ با منفی ۵۹ بود.