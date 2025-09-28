خبرگزاری کار ایران
مقامات اوکراینی به دنبال یک توافق مسالمت‌آمیز نیستند

سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مقامات کی‌یف از وخامت مواضع مذاکره‌کنندگان خود آگاه هستند، اما همچنان از آن طفره می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مقامات کی‌یف از وخامت مواضع مذاکره‌کنندگان خود آگاه هستند، اما همچنان از آن طفره می‌روند.

پسکوف گفت: «با گذشت هر روز، وضعیت اوکراین به طور اجتناب‌ناپذیری رو به وخامت می‌رود و با گذشت هر روز، موضع مذاکره‌کنندگان آن نیز به طور اجتناب‌ناپذیری رو به وخامت می‌رود. این چیزی است که آنها باید درک کنند.»

پسکوف همچنین توضیح داد که مقامات اوکراینی از دشواری موضع مذاکره‌کنندگان خود آگاه هستند، اما از آن طفره می‌روند و تأکید کرد که مقامات اوکراینی به دنبال یک توافق مسالمت‌آمیز نیستند.

