محافل امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار دادند:
پکن و تهران؛ همپیمانی استراتژیک علیه ثبات اسرائیل در خاورمیانه
گسترش همکاریهای اقتصادی و نظامی چین و ایران، همراه با نفوذ فزاینده پکن در زیرساختهای حیاتی رژیم صهیونیستی و حمایت دیپلماتیک قاطع آن از فلسطینیان، تعادل قدرت در منطقه را به زیان این رژیم تغییر میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی هشدارآمیز به نقل از مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت: نفوذ فزاینده چین در حوزههای اقتصادی، فناوری و امنیتی، به تهدیدی استراتژیک علیه اسرائیل تبدیل شده است.
آحارنوت نوشته است: چین با بهرهگیری از خلأ نظارتی و بیتوجهی سیاسی در سالهای اخیر، موفق شده به زیرساختهای حیاتی اسرائیل نفوذ کند و توانایی فلجسازی اسرائیل در شرایط بحرانی را به دست آورد.
هارئل مناشری، بنیانگذار سامانه سایبری شاباک و کارشناس امور چین، در گفتوگویی با این روزنامه هشدار داده است که «اسرائیل باید هر چه سریعتر بیدار شود و خطوط قرمز روشنی در برابر نفوذ چین ترسیم کند». به گفته وی، واگذاری زیرساختهای حساس به قدرتی خارجی که منافعی متضاد با اسرائیل دارد، خطری آشکار برای امنیت ملی است.
به عنوان نمونه، بندر استراتژیک حیفا به مدت ۲۵ سال به یک شرکت دولتی چین واگذار شده است. مقامات نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بارها درباره تهدیدات احتمالی ناشی از این واگذاری هشدار دادهاند. همچنین، شرکتهای چینی متهم به همکاری اطلاعاتی با ارتش چین، در پروژههای قطار سبک تلآویو، سامانههای نظارتی پلیس و حتی صنایع غذایی مانند «تنوفا» حضور فعال دارند.
افزون بر بُعد اطلاعاتی و امنیتی، حضور گسترده چین در پروژههای کلان زیرساختی باعث نگرانیهای ژئوپلیتیکی نیز شده است.
آمریکا بارها نسبت به نفوذ چین در بنادر فلسطین اشغالی هشدار داده و حتی تهدید کرده است که در صورت ادامه این روند، ناوهای آمریکایی دیگر در بندر حیفا پهلو نخواهند گرفت.
از سوی دیگر، چین مواضع سیاسی خود را نیز در قبال فلسطین شدت بخشیده است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، چین بارها موضع خود در حمایت از فلسطینیان را مورد تأکید قرار داده و عملیات ارتش اسرائیل را مصداق «مجازات جمعی» دانسته و در سازمان ملل از صدور بیانیه علیه جنبش حماس جلوگیری کرده است. وزیر خارجه چین خواستار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل شده و رسانههای دولتی این کشور نیز در راستای حمایت از مقاومت، روایتهای ضدصهیونیستی منتشر کردهاند.
این در حالی است که چین روابط نزدیکی با ایران دارد و در سالهای اخیر، با امضای توافقات راهبردی و نظامی با تهران، از جمله انجام رزمایشهای مشترک دریایی با ایران و روسیه، بر عمق این روابط افزوده است. همچنین، ۹۱ درصد از نفت صادراتی ایران در سال ۲۰۲۳ به چین رفته و میلیاردها دلار سرمایهگذاری چینی وارد اقتصاد ایران شده است.
به نوشته این منبع، کارشناسان امنیتی اسرائیل خواستار بازنگری فوری در سیاستهای اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی شدهاند. دکتر مناشری هشدار میدهد که «چین در حال خرید نفوذ در اسرائیل است؛ اما این نفوذ، بهایی سنگین خواهد داشت: امنیت اسرائیل. وقت آن رسیده که جلوی این روند گرفته شود.»