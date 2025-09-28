خبرگزاری کار ایران
گوترش، از ونزوئلا در مقابل آمریکا حمایت کرد

گوترش، از ونزوئلا در مقابل آمریکا حمایت کرد
وزیر خارجه ونزوئلا از حمایت دبیرکل سازمان ملل از این کشور د رمقابل آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «ایوان  گیل پینتو» وزیر خارجه ونزوئلا پس از دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت که گوترش  حمایت خود از ونزوئلا را بیان و تهدید نظامی آمریکا در دریای کارائیب را اقدامی نامعقول دانست.

گیل پینتو در پلتفرم تلگرام نشت: «ما از حمایت دبیرکل قدردانی می‌کنیم. وی تاکید کرد که تهدید نظامی از جانب طرف آمریکایی را  ناموجه و  غیرقابل قبول می‌داند چرا  که منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و ثبات و حاکمیت تمام منطقه را به خط می‌اندازد».

وی افزود  که در این دیدار حاکمیت و صلح در ونزوئلا،   کشوری که از کاشت محصولات غیرقانونی عاری است و هیچ ارتباطی با گردش مالی بین‌المللی مواد مخدر ندارد  تایید شد.

 

