مسیر دیپلماتیک تنها راه‌حل پرونده هسته‌ای ایران است

وزیر خارجه عربستان با اشاره به بحران برنامه هسته‌ای ایران، تأکید کرد که مسیر دیپلماتیک تنها راه‌حل این موضوع است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان، طی سخنرانی خود در سازمان ملل متحد تأکید کرد که همه باید برای توقف حملات به غزه و تضمین ورود کمک‌های انسانی به ساکنان آن، اقدام جدی انجام دهند.

وی هشدار داد عقب‌نشینی جامعه جهانی از مهار رژیم صهیونیستی، به ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و جهان منجر خواهد شد.

بن فرحان از همه کشورها خواست فلسطین را به رسمیت شناخته و از روند تحقق راه‌حل دو کشوری حمایت کنند.

او همچنین حملات پی‌درپی اسرائیل در منطقه، از جمله حمله به قطر را محکوم کرد.

وزیر خارجه عربستان با اشاره به بحران برنامه هسته‌ای ایران، تأکید کرد که مسیر دیپلماتیک تنها راه‌حل این موضوع است

