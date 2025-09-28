خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مارکو روبیو:

دیپلماسی همچنان یک گزینه برای ایران است

دیپلماسی همچنان یک گزینه برای ایران است
کد خبر : 1692446
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران، گفت که دیپلماسی همچنان یک گزینه برای ایران است.

به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا با اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران، گفت که دیپلماسی همچنان یک گزینه برای ایران است. 

وی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا «تحریم‌های بازگشتی علیه ایران را فوراً اجرا کنند تا مسئولان ایرانی تحت فشار قرار کرفته و کاری را انجام دهند که برای ملت‌شان درست و برای امنیت جهان بهترین است».

وی همچنین از تهران خواست که گفت‌‌وگوهای مستقیم را با حسن نیت بپذیرد و «از تعلل یا وقت‌کشی پرهیز کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی