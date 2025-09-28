به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا با اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران، گفت که دیپلماسی همچنان یک گزینه برای ایران است.

وی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا «تحریم‌های بازگشتی علیه ایران را فوراً اجرا کنند تا مسئولان ایرانی تحت فشار قرار کرفته و کاری را انجام دهند که برای ملت‌شان درست و برای امنیت جهان بهترین است».

وی همچنین از تهران خواست که گفت‌‌وگوهای مستقیم را با حسن نیت بپذیرد و «از تعلل یا وقت‌کشی پرهیز کند».

انتهای پیام/