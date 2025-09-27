خبرگزاری کار ایران
دیده‌بان حقوق بشر خبر داد:

قتل ‌عام یک خانواده فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست

دیده‌بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیست دست به قتل‌ عام علیه یک خانواده فلسطینی زد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دیده‌بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه امروز- شنبه- فاش کرد که ارتش اشغالگر اسرائیل اندکی پس از آنکه خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه از همکاری با آن خودداری کردند، مرتکب قتل عام علیه آنها شد.

این نهاد حقوق بشر مستقر در ژنو در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر اسرائیل، سحرگاه امروز (شنبه) دست به  قتل عام علیه خانواده «باکر» در اردوگاه پناهندگان «الشاطی» در غرب شهر غزه زد، که منجر به کشته شدن ۹ نفر از اعضای این خانواده از جمله زنان و کودکان، شده است و دیده‌بان حقوق بشر  آن را مستند کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر  همچینن اعلام کرد که  این اتفاق تنها یک روز پس از آن رخ داد که این خانواده از پذیرش درخواست رژیم صهیونیستی برای ماندن در منطقه و تشکیل یک گروه شبه‌نظامی محلی که برای ارتش اشغالگر کار می‌کند و ماموریت‌های غیرقانونی انجام می‌دهد، خودداری کرد.

 

 

 

