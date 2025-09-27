آمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۹۲۶ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه این باریکه از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۵ هزار و ۹۲۶ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۷ هزار و ۷۸۳ نفر افزایش یافته است.

تنها در شبانه‌روز گذشته ۷۷ شهید (از جمله سه نفر که پیکرشان از زیر آوار بیرون کشیده شد) و ۲۶۵ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

طبق آمار ارائه‌شده، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم ۱۳ هزار و ۶۰ شهید و بیش از ۵۵ هزار و ۷۰۰ مجروح به ثبت رسیده است.

