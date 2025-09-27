حماس با طرح ترامپ موافقت کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از هاآترص، برخی منابع در گفت‌وگو با این روزنامه صهیونیستی مدعی شدند که حماس با طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در رابطه با غزه موافقت کرده است.

این رسانه مدعی شد که حماس با طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه، که شامل آزادی فوری همه اسرای اسرائیلی می‌شود، موافقت کرده است.

این پیشنهاد همچنین شامل خروج تدریجی نیروهای صهیونست از نوار غزه و همچنی آزادسازی صدها تن از زندانیان فلسطینی می‌شود.

