خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوباما:

یافتن راهی برای تاسیس کشور فلسطین ضروری است

یافتن راهی برای تاسیس کشور فلسطین ضروری است
کد خبر : 1691956
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ضمن انتقاد از جنایات نیروی نظامی رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار تاسیس کشور فلسطین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور اسبق ایالات متحده از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرد و همچنین خواستار تاسیس کشور فلسطین شد.

اوباما ، روزگذشته -جمعه- در جریان رویدادی در دوبلین، بر نیاز برای    رسیدگی به  بحران انسانی در غزه و محافظت از کودکان در برابر گرسنگی تاکید کرد.

رسانه‌های آمریکایی به نقل از وی گزارش دادند: «هر دو طرف باید  راهی برای تضمین تاسیس کشور فلسطین در کنار یک اسرائیل ایمن، بیابند».

وی افزود: «این غیرقابل قبول است که بحران‌های انسانی را که در غزه در حال رخ دادن است را نادیده بگیریم،  و این برای ما ضروری است  تا بر هر دو طرف  برای یافتن  راهی جهت تضمین  تاسیس دولت خودمختار فسلطین در کنار اسرائیل ایمن فشار بیاوریم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی