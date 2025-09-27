اوباما:
یافتن راهی برای تاسیس کشور فلسطین ضروری است
رئیسجمهور پیشین آمریکا ضمن انتقاد از جنایات نیروی نظامی رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار تاسیس کشور فلسطین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «باراک اوباما» رئیس جمهور اسبق ایالات متحده از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرد و همچنین خواستار تاسیس کشور فلسطین شد.
اوباما ، روزگذشته -جمعه- در جریان رویدادی در دوبلین، بر نیاز برای رسیدگی به بحران انسانی در غزه و محافظت از کودکان در برابر گرسنگی تاکید کرد.
رسانههای آمریکایی به نقل از وی گزارش دادند: «هر دو طرف باید راهی برای تضمین تاسیس کشور فلسطین در کنار یک اسرائیل ایمن، بیابند».
وی افزود: «این غیرقابل قبول است که بحرانهای انسانی را که در غزه در حال رخ دادن است را نادیده بگیریم، و این برای ما ضروری است تا بر هر دو طرف برای یافتن راهی جهت تضمین تاسیس دولت خودمختار فسلطین در کنار اسرائیل ایمن فشار بیاوریم».