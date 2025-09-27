خبرگزاری کار ایران
کیم جونگ‌اون:

برای مقاومت هسته‌ای آماده‌ایم

برای مقاومت هسته‌ای آماده‌ایم
رهبر کره شمالی، بر تعهد تزلزل‌ناپذیر کشورش برای تضمین امنیت و آمادگی‌اش برای «مقاومت هسته‌ای» تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، بر تعهد تزلزل‌ناپذیر کشورش برای تضمین امنیت و آمادگی‌اش برای «مقاومت هسته‌ای» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی مرکزی کره شمالی‌، کیم این اظهارات را روز گذشته -جمعه- در دیدار با دانشمندان و تکنسین‌های هسته‌ای و ریاست یک جلسه مشورتی کلیدی در مورد تولید مواد و سلاح‌های هسته‌ای بیان کرد.

رهبر کره شمالی تأکید کرد که کشورش اولویت اصلی خود را بر ارتقای مداوم قابلیت‌های هسته‌ای خود قرار داده و آن را «وظیفه تغییرناپذیر» توصیف کرد.

 

