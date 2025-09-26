درخواست لهستان ار شهروندان خود برای ترک فوری بلاروس

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سفارت لهستان در مینسک اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور به شهروندان خود توصیه کرده است که فوراً بلاروس را ترک کرده و از سفر به این کشور خودداری کنند.

سفارت لهستان اعلام کرد: «وزارت خارجه توصیه می‌کند از هرگونه سفر به جمهوری بلاروس خودداری شود و از شهروندان لهستانی که اکنون در جمهوری بلاروس هستند، می‌خواهد که فوراً خاک آن را ترک کنند.»

این سفارتخانه دلیل این توصیه‌های خود را وضعیت متشنج مرزها و آنچه که آن را دستگیری‌های خودسرانه شهروندان لهستانی خوانده، عنوان داد.

