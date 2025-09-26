خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روته:

سرنگونی پهپادها با موشک‌های گران‌قیمت به‌صرفه نیست

سرنگونی پهپادها با موشک‌های گران‌قیمت به‌صرفه نیست
کد خبر : 1691592
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل ناتو، اظهار داشت که ارتش‌های غربی نمی‌توانند به سرنگونی پهپادها با استفاده از موشک‌های گران‌قیمت ادامه دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، اظهار داشت که ارتش‌های غربی نمی‌توانند به سرنگونی پهپادها با استفاده از موشک‌های گران‌قیمت ادامه دهند.

روته  در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ افزود که این اتحاد به سرعت از اوکراین یاد می‌گیرد که چگونه با پهپادهای روسی مقابله کند و در هفته‌های آینده فناوری‌های جدیدی را به کار خواهد گرفت.

وی گفت: «ادامه سرنگونی پهپادی به ارزش هزار یا دو هزار دلار با استفاده از موشکی که حدود نیم میلیون یا یک میلیون دلار هزینه دارد، امکان‌پذیر نیست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی