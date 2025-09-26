به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، اظهار داشت که ارتش‌های غربی نمی‌توانند به سرنگونی پهپادها با استفاده از موشک‌های گران‌قیمت ادامه دهند.

روته در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ افزود که این اتحاد به سرعت از اوکراین یاد می‌گیرد که چگونه با پهپادهای روسی مقابله کند و در هفته‌های آینده فناوری‌های جدیدی را به کار خواهد گرفت.

وی گفت: «ادامه سرنگونی پهپادی به ارزش هزار یا دو هزار دلار با استفاده از موشکی که حدود نیم میلیون یا یک میلیون دلار هزینه دارد، امکان‌پذیر نیست.»

