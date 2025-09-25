خبرگزاری کار ایران
استقبال گروسی از پیشنهاد پوتین درباره معاهده استارت نو

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصمیم رئیس جمهور روسیه در رابطه با پاببندی به معاهده استارت نو پس از پایان مهلت آن حمایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از پیشنهاد «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، برای پایبندی به مفاد معاهده «استارت نو»  به مدت یک سال پس از انقضای آن حمایت کرده است.

گروسی در حاشیه هفته جهانی اتمی در جمع خبرنگاران گفت: «من فکر می‌کنم هر تلاشی برای صلح و ثبات در زمینه تسلیحات هسته‌ای، تلاش خوبی است. اما این به ایالات متحده و فدراسیون روسیه بستگی دارد».

وی افزود: «ما همین الان اطلاعات مربوط به این پیشنهاد را شنیدیم. خواهیم دید که پاسخ چیست، اما امیدواریم که تحولات مثبتی رخ دهد».

 

