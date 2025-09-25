خبرگزاری کار ایران
وقوع انفجار در مرکز تل‌آویو

وقوع انفجار در مرکز تل‌آویو
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از انفجار خودرو در مرکز تل‌آویو و زخمی شدن چند نفر خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از انفجار خودرو در تل آویو خبر داده و اعلام کرد که در این انفجار چند نفر زخمی شده اند.

رسانه‌های عبری افزودند که یک مرد ۴۶ ساله در انفجار خودرو در خیابان «لاگاردیا» در تل‌آویو زخمی شد و تیم‌های امداد در محل حادثه در حال ارائه خدمات درمانی به او هستند.

پلیس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که نیروهایش به محل انفجار رسیده‌اند.

 

