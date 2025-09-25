به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از انفجار خودرو در تل آویو خبر داده و اعلام کرد که در این انفجار چند نفر زخمی شده اند.

رسانه‌های عبری افزودند که یک مرد ۴۶ ساله در انفجار خودرو در خیابان «لاگاردیا» در تل‌آویو زخمی شد و تیم‌های امداد در محل حادثه در حال ارائه خدمات درمانی به او هستند.

پلیس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که نیروهایش به محل انفجار رسیده‌اند.

