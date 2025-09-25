ماکرون:
ترامپ هم مخالف الحاق کرانه باختری است
رئیسجمهور فرانسه گفت که همتای آمریکایی، در رابطه با الحاق کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی با او هم نظر است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در مخالفت با طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق بیشتر کرانه باختری اشغالی با او هم نظر است.
ماکرون در مصاحبهای مشترک با فرانس ۲۴ و رادیو بینالمللی فرانسه گفت: «آنچه رئیس جمهور ترامپ دیروز به من گفت این بود که اروپاییها و آمریکاییها موضع یکسانی دارند».
این درحالی است که ترامپ و ماکرون در رابطه با تشکیل کشور فلسطین با یکدیگر اختلاف نظر دارند.