به گزارش ایلنا، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که واشنگتن «مایل به مذاکره با تهران» است.

وی در جریان اجلاس سالانه کونکوردیا مدعی شد که تهران به دلیل اجرای قریب‌الوقوع تحریم‌های سازمان ملل در «موقعیت دشواری» قرار دارد و افزود که واشنگتن مایل است با ایران مذاکره کند. ویتکاف تصریح کرد: «ما با آن‌ها (ایران) صحبت می‌کنیم… چرا که این کار را نکنیم؟»

