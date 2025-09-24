روایت ماکرون از دیدار با همتای ایرانی
به گزارش ایلنا، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه طی پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» از دیدار با «مسعود پزشکیان» همتای ایرانی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
وی با تکرار برخی ادعاها در این پست نوشت: «ابتدا بار دیگر خواسته خود را تکرار کردم: سسیل کولر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای فرانسوی که بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، باید فوراً آزاد شوند. فرانسه هرگز فرزندان خود را رها نمیکند».
ماکرون با اشاره به پرونده هستهای ایران، با تکرار برخی ادعاهای بیاساس درباره ماهیت برنامه هستهای این کشور نوشت: «موضع ما روشن است: ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد».
وی بدون اشاره به بدعهدیهای طرف غربی ادامه داد: «با توجه به عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای خود، همراه با آلمان و انگلیس تصمیم گرفتهایم مکانیسم ماشه را فعال کنیم تا تحریمها علیه ایران دوباره اعمال شود».
ماکرون افزود: «بار دیگر به رئیسجمهوری ایران تأکید کردم که در ارتباط با این مسائل هیچ مصالحهای وجود ندارد: دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات ایران، شفافیت کامل درباره ذخایر مواد غنیشده و ازسرگیری فوری مذاکرات».
وی ادامه داد: «دسترسی به توافق هنوز ممکن است. فقط چند ساعت باقی مانده است. تصمیم با ایران است».