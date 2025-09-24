بازتاب سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، در «نیویورکتایمز»
روزنامه «نیویورکتایمز» همزمان با سخنرانی رئیسجمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پوشش سخنان وی پرداخت.
به گزارش ایلنا، روزنامه «نیویورکتایمز» همزمان با سخنرانی «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پوشش سخنان وی پرداخت.
نیویورکتایمز گزارش داد که پزشکیان در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پس از جنگ اخیر میان ایران با آمریکا و اسرائیل، آنها را به «خیانت بزرگ به دیپلماسی» متهم کرد و گفت که در حالی که ایران مشغول مذاکره با واشنگتن بود، مورد حمله قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، پزشکیان در جریان این سخنرانی، کتابچهای در دست داشت که شامل تصاویر و زندگینامههای غیرنظامیانی بود که در حملات اسرائیل به ایران جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه «ایران هرگز به دنبال ساخت بمب هستهای نبوده و نخواهد بود»، بار دیگر موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را یادآوری کرد.
این روزنامه افزود که رئیسجمهوری ایران همچنین کشورهای اروپایی را به دلیل تلاش برای فعالسازی «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت علیه تهران مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را ضربهای دیگر به دیپلماسی بین ایران و غرب خواند.
نیویورکتایمز در ادامه نوشت که پزشکیان هیچ اشارهای به آمادگی تهران برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم با ایالات متحده نکرد.