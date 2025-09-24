ادعای بیاساس زلنسکی:
روسیه تلاش میکند با مولداوی همان کاری را کند که ایران با لبنان کرد
رئیسجمهوری اوکراین، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که جنگ و درگیری بهشدت فراگیر شده و مسئولیت پایان آن بر دوش رهبران جهان است.
وی گفت که کشورهای حاضر باید برای بازگرداندن کودکان ربودهشده، آزادی اسرای جنگی و بازگشت گروگانها اقدام کنند.
زلنسکی در ادامه به دیدار اخیر خود با «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، اشاره کرد و با قدردانی از حمایت واشنگتن تأکید کرد: «صلح در نهایت به همه ما بستگی دارد».
وی خطاب به رهبران جهان افزود: «در حالی که روسیه این جنگ را ادامه میدهد، ساکت نمانید. لطفاً موضع بگیرید و آن را محکوم کنید».
رئیسجمهوری اوکراین سپس با اشاره به پناهگاهها و مدارس زیرزمینی ساختهشده در کشورش، پرسید: «آیا شما در کشور خود چنین محافظتی در برابر تهدیدها دارید؟»
وی تأکید کرد: «توقف پوتین همین حالا از زمانی که مجبور به حفاظت از بنادر و کشتیهای جهان شوید، ارزانتر است. این آسانتر از آغاز یک مسابقه تسلیحاتی جهانی است».
زلنسکی افزود که اوکراین «موشکهای بزرگ و نمایشی دیکتاتورها» را ندارد و به ناچار برای دفاع از حق زندگی به ساخت پهپاد روی آورده است.
وی گفت: «اوکراین ناوگان بزرگی ندارد، اما در دریای سیاه موفق بوده است، زیرا روسیه گزینهای برای ما باقی نگذاشت».
زلنسکی در بخش دیگری با اشاره به حمله نافرجام علیه ترامپ، قتل «چارلی کرک» فعال راستگرای حامی ترامپ و همچنین «ایرینا زاروتسکا» شهروند اوکراینی در آمریکا، گفت که جهان هر روز شاهد اخبار خشونتآمیز است و «اکنون دهها هزار نفر میدانند چگونه از پهپاد برای کشتن استفاده کنند». وی هشدار داد: «اگر پهپادها گستردهتر در دسترس قرار گیرند چه خواهد شد؟ جهان بیش از حد کند حرکت میکند و دیر یا زود شاهد جنگ پهپادها علیه پهپادها خواهیم بود، آن هم به صورت کاملاً خودکار».
زلنسکی تأکید کرد: «ما اکنون در حال تجربه مخربترین مسابقه تسلیحاتی تاریخ بشر هستیم که با هوش مصنوعی گره خورده است». وی خواستار تدوین «قوانین جهانی» برای استفاده از هوش مصنوعی شد.
رئیسجمهوری اوکراین همچنین بر ضرورت حمایت فوری اروپا از مولداوی تأکید کرد و هشدار داد: «اروپا نباید مولداوی را مانند گرجستان و بلاروس از دست بدهد. هزینه بیتفاوتی امروز بسیار بیشتر از کمک فوری خواهد بود».
وی طی مواضعی بیاساس گفت: «روسیه میکوشد با مولداوی همان کند که ایران زمانی با لبنان انجام داد و واکنش جهانی باز هم کافی نیست».
زلنسکی افزود که اتحادیه اروپا باید فراتر از «کلمات و ژستهای سیاسی» با کمک مالی و انرژی از مولداوی حمایت کند.