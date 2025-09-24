مقام سازمان ملل:
اسرائیل، مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که به رسمیت شناختن اخیر کشور فلسطین توسط چندین کشور، گامی در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است.
وی توضیح داد که اشغال طولانی مدت سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل، همراه با سیاستها و رویههای آن، مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است.
وی افزود: «به رسمیت شناختن اخیر کشور فلسطین توسط بسیاری از کشورها گامی در جهت احقاق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است.»