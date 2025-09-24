خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام سازمان ملل:

اسرائیل، مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است

اسرائیل، مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است
کد خبر : 1690998
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که به رسمیت شناختن اخیر کشور فلسطین توسط چندین کشور، گامی در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که به رسمیت شناختن اخیر کشور فلسطین توسط چندین کشور، گامی در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است.

وی  توضیح داد که اشغال طولانی مدت سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل، همراه با سیاست‌ها و رویه‌های آن، مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است.

وی افزود: «به رسمیت شناختن اخیر کشور فلسطین توسط بسیاری از کشورها گامی در جهت احقاق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی