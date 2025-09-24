روبیو:
موضع ترامپ برای تحریمهای شدید علیه روسیه تغییر نکرده اشت
وزیرخارجه آمریکا گفت که رئیس جمهور این کشور، گزینه تحریمهای جدید علیه روسیه و ارسال سلاح به اوکراین را حفظ کرده است.
به گزاش ایلنا به نقل از تاس، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، احتمال تشدید تحریمها علیه روسیه و ارسال سیستمهای تسلیحاتی جدید به اوکراین را حفظ کرده است.
روبیو در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین گفت: «همانطور که او (ترامپ) بارها گفته است، در صورت لزوم، فرصت و گزینههایی برای تحمیل هزینههای اقتصادی اضافی بر فدراسیون به جهت پایان دادن درگیری در اوکراین را دارد».
وزیرخارجه آمریکا افزود که ترامپ این گزینه را دارد که در برخی شرایط، فروش سلاحهای دفاعی و سلاحهای بالقوه تهاجمی به اوکراین انجام شود.