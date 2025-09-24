به گزاش ایلنا به نقل از تاس، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، احتمال تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ارسال سیستم‌های تسلیحاتی جدید به اوکراین را حفظ کرده است.

روبیو در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین گفت: «همانطور که او (ترامپ) بارها گفته است، در صورت لزوم، فرصت و گزینه‌هایی برای تحمیل هزینه‌های اقتصادی اضافی بر فدراسیون به جهت پایان دادن درگیری در اوکراین را دارد».

وزیرخارجه آمریکا افزود که ترامپ این گزینه را دارد که در برخی شرایط، فروش سلاح‌های دفاعی و سلاح‌های بالقوه تهاجمی به اوکراین انجام شود.

انتهای پیام/