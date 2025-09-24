۱۲ کشته در پی جاری شدن سیل در هند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات هندی امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که در پی بارش شدید باران در شهر «کلکته» در شرق هند و مناطق اطراف آن پیش از یک جشنواره بزرگ دست کم ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.

این بارش‌ها منجر به جاری شدن سیل در خیابان‌ها، اختلال در حمل و نقل و سرگردانی ساکنان برای ساعت‌ها شد.

«اچ آر بیسواس» رئیس منطقه‌ای اداره هواشناسی هند در کلکته، گفت: «بیشترین میزان بارش باران با ۲۵۱.۶ میلی‌متر (۹.۹ اینچ) در ۲۴ ساعت در ساعات اولیه سه‌شنبه رخ داد و سنگین‌ترین بارش ثبت شده در این شهر از سال ۱۹۸۸ تاکنون بود».

پلیس اعلام کرد که ۹ نفر در کلکته جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آنها بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند. و همچنین دو نفر دیگر نیز غرق شده‌اند.

