۱۲ کشته در پی جاری شدن سیل در هند

جاری شدن سیل در هند دست‌کم جان ۱۲ نفر را گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات هندی  امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که در پی بارش شدید باران در شهر «کلکته» در شرق هند و مناطق اطراف آن پیش از یک جشنواره بزرگ  دست کم ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.

 این بارش‌ها منجر به جاری شدن سیل در خیابان‌ها، اختلال در حمل و نقل و سرگردانی ساکنان برای ساعت‌ها شد.

«اچ آر بیسواس» رئیس منطقه‌ای اداره هواشناسی هند در کلکته، گفت: «بیشترین میزان بارش باران با ۲۵۱.۶ میلی‌متر (۹.۹ اینچ) در ۲۴ ساعت   در ساعات اولیه سه‌شنبه رخ داد و سنگین‌ترین بارش ثبت شده در این شهر از سال ۱۹۸۸ تاکنون بود».

پلیس اعلام کرد که ۹ نفر در کلکته جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آنها بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند. و همچنین دو نفر دیگر نیز غرق شده‌اند.

 

 

