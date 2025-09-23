وزارت خارجه تشکیلات خودگردان:
به رسمیت شناختن فسلطین تصمیمی شجاعانه است
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان از کشورهایی که فسلطین را به رسمیت شناختن قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه تشکیلات خودگران از کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، یعنی بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، موناکو و آندورا، قدردانی کرد.
این وزارت خانه در بیانیهای، تصمیمات این کشورها را شجاعانه و مطابق با قوانین بینالمللی و قطعنامههای مشروعیت بینالمللی دانست و اعلام کرد که این تصمیمات ناشی از تعهد این کشورها به پایان دادن به اشغال و دستیابی به صلح، تضمین امنیت، ثبات و رفاه برای منطقه و جهان است.
در این بیانیه همچنین توضیح داده شد که این وزارت خانه آمادگی و تمایل کشور فلسطین و دولت آن را برای آغاز ایجاد قویترین و صمیمانهترین روابط با این کشورها در تمام سطوح را تایید میکند.