پوتین: روسیه قادر است به هر تهدیدی پاسخ دهد
رئیس جمهور روسیه گفت که این کشور قادر است به هر تهدیدی نه با کلمات، بلکه با اقدامات نظامی و فنی پاسخ دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه
پوتین تأکید کرد: «میخواهم تأکید کنم که روسیه قادر است به هر تهدید موجود یا نوظهوری پاسخ دهد و هیچ کس نباید در این مورد تردیدی داشته باشد. ما نه با کلمات، بلکه با اقدامات نظامی و فنی پاسخ خواهیم داد.»
پوتین در پایان گفت: «برنامههای ما برای تقویت قابلیتهای دفاعی کشور با در نظر گرفتن وضعیت جهانی در حال تغییر در حال تدوین است و آنها به طور کامل و به موقع اجرا میشوند.»