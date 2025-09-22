خبرگزاری کار ایران
پوتین: روسیه قادر است به هر تهدیدی پاسخ دهد

پوتین: روسیه قادر است به هر تهدیدی پاسخ دهد
رئیس جمهور روسیه گفت که این کشور قادر است به هر تهدیدی نه با کلمات، بلکه با اقدامات نظامی و فنی پاسخ دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه گفت که این کشور قادر است به هر تهدیدی نه با کلمات، بلکه با اقدامات نظامی و فنی پاسخ دهد.

پوتین تأکید کرد: «می‌خواهم تأکید کنم که روسیه قادر است به هر تهدید موجود یا نوظهوری پاسخ دهد و هیچ کس نباید در این مورد تردیدی داشته باشد. ما نه با کلمات، بلکه با اقدامات نظامی و فنی پاسخ خواهیم داد.»

پوتین در پایان گفت: «برنامه‌های ما برای تقویت قابلیت‌های دفاعی کشور با در نظر گرفتن وضعیت جهانی در حال تغییر در حال تدوین است و آنها به طور کامل و به موقع اجرا می‌شوند.»

