درج نام کشور فلسطین ‌در نقشه‌های بریتانیا

درج نام کشور فلسطین ‌در نقشه‌های بریتانیا
دولت بریتانیا، نقشه‌های درگاه الکترونیک خود را به روز و نام کشور فلسطین را در آن درج کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، دولت بریتانیا، نقشه‌های درگاه الکترونیک خود را به روز و نام کشور فلسطین را در آن درج کرد.

پیش از این کشور فلسطین، تحت عنوان اراضی اشغالی فلسطین در نقشه‌های دولت بریتانیا ثبت شده بود.

روز گذشته -‌یکشنبه- «کی‌یر استارمر»، نخست‌‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که بریتانیا، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

همزمان با بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.

 

