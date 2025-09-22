خبرگزاری کار ایران
نمی‌توانم مخالفانم را تحمل کنم

نمی‌توانم مخالفانم را تحمل کنم
رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم یادبود فعال سیاسی راست‌گرای این کشور گفت که تحمل مخالفانش را ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم یادبود فعال سیاسی راست‌گرای این کشور گفت که تحمل مخالفانش را ندارد. 

ترامپ در این مراسم گفت که آمریکا در غم و شوک به سر می‌برد.

دونالد ترامپ در مراسم یادبود «چارلی کرک»، فعال راست‌گرا در واکنش به صحبت‌های همسر کرک که خواستار بخشش قاتل شده بود گفت: «او از مخالفان خود متنفر نبود. او بهترین‌ها را برای آنها می‌خواست اما من از مخالفانم متنفرم و برای آنها بهترین‌ها را آرزو نمی‌کنم. به هر حال من نمی‌توانم مخالفانم را تحمل کنم.»

 

