یک مقام سعودی: چتر هسته‌ای پاکستان، عربستان را پوشش خواهد داد

یک مقام سعودی: چتر هسته‌ای پاکستان، عربستان را پوشش خواهد داد
چند روز پس از امضای پیمان دفاعی مشترک میان ریاض و اسلام‌آباد، یک منبع نزدیک به دولت سعودی اعلام کرد که چتر هسته‌ای پاکستان از عربستان سعودی حمایت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، یک منبع نزدیک به دولت سعودی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که این پیمان دفاعی متقابل  عربستان و پاکستان از  سال‌ها پیش در حال آماده‌سازی بوده و عربستان انتظار دارد که هند، دشمن دیرینه پاکستان، نیازهای امنیتی این کشور را درک کند.

در پاسخ به این سؤال که آیا این پیمان به معنای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای پاکستان برای دفاع از عربستان است، منبع پاسخ داد: «بله، این درست است.»

او با تأکید بر اینکه «هسته‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از این توافق است»، گفت: «پاکستان می‌داند زمانی‌که تحت تحریم بود، عربستان عملا از برنامه هسته‌ای‌اش حمایت مالی کرده است.»

این منبع با اشاره به روابط «عالی» میان ریاض و دهلی نو، ادامه داد: «هند نیازهای امنیتی عربستان را درک خواهد کرد.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که بعد از امضای پیمان دفاعی،  «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان، در اظهاراتی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفته است که در صورت لزوم، برنامه هسته‌ای کشورش می‌تواند برای دفاع از عربستان مورد استفاده قرار بگیرد.

عربستان و پاکستان روز چهارشنبه در ریاض «پیمان دفاع استراتژیک مشترک» را امضا کردند که بر اساس آن هر دو کشور متعهد به دفاع از دیگری در صورت حمله خواهد بود. این اقدام پس از یک هفته از حمله بی‌سابقه اسرائیل به هیئت حماس در قطر صورت می‌گیرد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
