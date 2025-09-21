جان سوئینی:
به رسمیت شناختن فلسطین نباید مشروط باشد
وزیر اول اسکاتلند ضمن استقبال از به رسمیت شناختن فلسطین از سوی بریتانیا گفت که این اقدام نباید مشروط باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «جان سوئینی» وزیر اول اسکاتلند، از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا به عنوان یک لحظه تاریخی استقبال کرده است.
سوئینی گفت:«به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک لحظه تاریخی است که باید مدتها پیش اتفاق میافتاد».
وزیر اول اسکاتلند اظهار داشت: «من از این به رسمیت شناختن مدتها مورد انتظار استقبال میکنم، اما تاکید میکنم که نباید مشروط باشد و باید با تحریمهایی علیه اسرائیل همراه باشد».
وی افزود: «علاوه بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اسرائیل باید با آتشبس موافقت کند و اجازه دهد کمکهای بشردوستانه آزادانه برای رسیدگی به گرسنگی موجود در غزه جریان یابد».
سوئینی همچنین عنوان کرد: «راه حل دو کشوری تنها راهی است که فلسطینیها و اسرائیلیها میتوانند در کنار هم در صلح، رفاه و امنیت زندگی کنند».
