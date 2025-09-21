خبرگزاری کار ایران
طالبان پیشنهاد ترامپ درباره پایگاه بگرام را رد کرد
طالبان پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، دولت طالبان امروز -یکشنبه- پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام را  را رد کرد. درخواستی که  چهار سال پس از خروج آشفته آمریکا از افغانستان که این تاسیسات نظامی وسیع را به دست طالبان سپرد، بیان شد.

مشخص نیست که ایالات متحده چه گفت‌وگوهایی با مقامات افغان در مورد بازگشت به این کشور داشته است. اما ترامپ اشاره کرد که طالبان، ممکن است پذیرای بازگشت ارتش آمریکا باشند.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی ارشد طالبان، ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد و از این کشور خواست که سیاست واقع‌گرایی و عقلانیت را در پیش بگیرد.

مجاهد در پلتفرم ایکس نوشت: «افغانستان سیاست خارجی اقتصادمحوری داشته و به دنبال روابط سازنده با همه کشورها بر اساس منافع متقابل و مشترک بوده است».

وی اظهار داشت: «باید یادآور شد که تحت توافق دوحه، ایالات متحده متعهد شده است که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان از زور استفاده یا آن را تهدید نمی‌کند و در امور داخلی آن دخالت نخواهد کرد».

سخنگوی طالبان  افزود: «آمریکا باید به تعهدات خود وفادار بماند».

 

 

