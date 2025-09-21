به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که نشستی میان «استیو ویتکاف»، فرستاده آمریکا به خاورمیانه، و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، برگزار خواهد شد.

بنا به گزارش‌ها، دو طرف در نیویورک درباره پایان بحران میان رژیم صهیونیستی و قطر رایزنی می‌کنند.

همچنین این منبع به آکسیوس گفته است که از سرگیری مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس از دیگر محورهای گفت‌وگوی ویتکاف و آل ثانی خواهد بود.

در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابعی نوشت که پیش بینی در اسرائیل به این شکل است که آمریکا پیشنهاد جدید برای تبادل اسرا بین حماس و تل‌آویو مطرح کند.

