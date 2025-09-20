مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل شد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سنای آمریکا روزگذشته -جمعه- «مایک والتز» مشاور اسبق امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده را به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل تائید کرد.

ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که والتز را به عنوان سفیر بعدی آمریکا در سازمان ملل انتخاب می‌کند.

والتز در ماه مارس پس از آنکه به اشتباه «جفری گلدبرگ» سردبیر مجله آتلانتیک، را در یک گفت‌وگوی گروهی در برنامه «سیگنال» وارد کرد، تحت تحقیق قرار گرفت و در نهایت از مقام خود کنار رفت.

